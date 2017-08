Patrick Söderlund di EA non vede ragioni per non tornare su Mass Effect

Parlando ai microfoni di GameReactor, il vice presidente diPatrick Söderlund si è espresso su, confessando che non vede alcuna ragione per cui la compagnia non debba tornare sul franchise diin futuro.

"Penso che Mass Effect Andromeda sia stato criticato più di quanto meritasse. Personalmente lo ritengo un gran titolo. Certo, dobbiamo ammettere che alcune cose potevano essere realizzate meglio, ma oggi come oggi rimane un gioco meritevole dell'acquisto. Questo secondo la mia opinione." spiega Söderlund.

"In secondo luogo, pensando al franchise di Mass Effect, non vedo ragioni per cui non si debba tornare su questo universo. Ho visto diverse persone affermare: 'Oh, EA non sta realizzando un altro Mass Effect'. Perché mai non dovremmo? È un universo fantastico e spettacolare, con molti fan, un gioco che ha dato tanto a EA e BioWare." afferma il vice presidente di Electronic Arts, sottolineando che un eventuale ritorno di Mass Effect andrebbe realizzato in grande, proponendo qualcosa di fresco ed entusiasmante.

Ricordiamo che negli ultimi giorni anche Casey Hudson, il general manager di Bioware, ha fatto un'affermazione simile sul possibile arrivo di un nuovo Mass Effect. Cosa ne pensate?