Payday 2 annunciato per Nintendo Switch

ha annunciato nel corso del Nintendo Direct di questa notte chearriverà su Switch. Lo sparatutto multiplayer sarà disponibile sulla console della casa di Kyoto nel corso del 2017, la finestra di lancio non è ancora stata rivelata.

Nel momento in cui scriviamo, il publisher non ha svelato alcun dettaglio riguardo i contenuti di questa edizione, non sappiamo se Overkill pubblicherà su Switch la versione base del gioco o la più ricca Crimewave Edition. Il lancio di Payday 2 su Nintendo Switch è previsto per l'anno in corso, restiamo in attesa di saperne di più.