Payday 2 giocabile gratis su Steam fino al 12 aprile

Da oggi e fino al 12 aprile,offrono la possibilità di scaricare gratuitamenteda Steam e giocare liberamente senza limitazioni di alcun tipo. Trascorso il periodo di prova, sarà necessario acquistare la versione completa per continuare a divertirsi.

In quest'ultimo caso, è possibile approfittare dello scomto del 75% attualmente attivo su Steam e acquistare Payday 2 al prezzo di 4,99 euro anzichè 19,99 euro. La Game of the Year Edition che include il gioco completo e ben 15 DLC (tra cui Gage Assault Pack, The Big Bank Heist, The Diamond Heist e la colonna sonora ufficiale) costa invece 11,49 euro anzichè 49,99 euro.