Nel corso della diretta odierna tenuta dal publisherha annunciato di essere al lavoro su una modalità in realtà virtuale per la versione PC di, scaricabile senza costi aggiuntivi dagli utenti già in possesso del gioco.

L'add-on permetterà di giocare l'intero titolo in VR e supporterà il cross-play con l'edizione classica, ciò vuol dire che sarà possibile rapinare banche in compagnia di altri utenti che non hanno il visore. Una fase di beta è prevista entro la fine dell'anno, mentre al momento non abbiamo nessuna indicazione sulla data di uscita. Potete farvi un'idea della nuova modalità osservando il trailer in apertura di notizia.