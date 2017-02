Payday 3 è ufficialmente entrato in fase di produzione

Annunciato in sordina diversi mesi fa,ha confermato cheè ora ufficialmente in fase di produzione. Dopo la parentesi diprodotto da, il brand è tornato lo scorso maggio in mano a, dalla cui collaborazione è nato il primo episodio della serie.

"È con grande soddisfazione che possiamo annunciare che Payday 3 è ufficialmente in fase di produzione", le parole del CEO di Starbreeze, Bo Andersson Klint, durante l'ultimo report finanziario. "Vorrei specificare in modo particolare che impiegheremo tutto il tempo necessario per la realizzazione di questo progetto. Sarà finito quando è finito. Questo è il nostro unico brand importante ad oggi, la pietra angolare del nostro mercato, quindi ci comporteremo di conseguenza", ha quindi concluso.



Al momento non possediamo alcuna informazione utile sul gioco, non ci resta quindi che attendere che vengano diffusi i primi dettagli su Payday 3.