continua a lavorare sul franchisee dopo aver annunciato l'arrivo di, la compagnia ha ora svelato ufficialmente, in uscita entro l'estate su dispositivi mobile iOS e Android.

Payday Crime War consentirà di giocare in modalità competitiva in match tra criminali e poliziotti, tra le prime location confermate troviamo banche, casinò e strade cittadine, in pieno stile Payday. Vincendo i vari scontri sarà possibile ottenere moneta in-game utile per sbloccare costumi, abilità e potenziamenti.

Al momento non è chiaro se Payday Crime War sarà pubblicato come gioco free-to-play, il titolo è atteso nelle prossime settimane su App Store e Google Play.