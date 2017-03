Pegassi Infernus Classic e modalità resurrezione disponibili in GTA Online

annuncia due importanti novità per, ovvero l'arrivo della nuova Pegassi Infernus Classic e della modalità competitiva Resurrezione. Di seguito, tutti i dettagli.

Pegassi Infernus Classic

La Pegassi Infernus ha inaugurato una tradizione dalle radici profonde che pochi possono vantare. Certo, il suo consumo di carburante è considerato un crimine contro l'umanità e in quanto a sicurezza è come se stessi guidando una bomba a grappolo... ma hai visto quanto è bella? L'Infernus Classic farà sì che tutte le altre auto usino solo strade secondarie, vergognandosi di se stesse. Come è giusto che sia, d'altronde. Ora disponibile in GTA Online presso Legendary Motorsport.

Modalità Resurrezione

Vuoi dimostrare di avere spirito di squadra? Non esiste modo migliore che rianimare i tuoi compagni... facendo fuori gli avversari. Questo significa che c'è un solo modo per vincere nella nuova modalità Competizione Resurrezione: eliminare tutti i rivali prima che possano tornare in vita.

Cimentati in questa nuova modalità che offre 7 luoghi diversi tra cui Portaerei, Parco eolico Ron Alternates ed Elysian Island, con 2 squadre da 4-8 giocatori che si affrontano per annientarsi. Ricorda che uccidendo i nemici riporterai in vita i tuoi compagni di squadra caduti, nell'ordine in cui sono stati uccisi. Come ulteriore bonus, da oggi tutti i giocatori riceveranno GTA$ e RP doppi in questa nuova modalità.