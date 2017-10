Per Bungie, l'amicizia è il miglior contenuto end-game di Destiny 2

Sin dal lancio disu PlayStation 4 e Xbox One, risalente allo scorso 6 settembre, sono molti i giocatori che hanno terminato le attività principali del titolo, e si ritrovano ora a caccia di contenuti end-game.

A questo proposito, sta crescendo sempre più il malcontento generale per la mancanza di una quantità soddisfacente di contenuti di fine gioco che possa soddisfare a pieno la community. La risposta di Bungie non si è fatta attendere, ed è risultata alquanto curiosa e inaspettata.

"La sfida che pongo ai voi Guardiani è quella di trovare il lato umano in Destiny 2 per soddisfare il vostro appetito di rigiocabilità", ha dichiarato il community manager Deej. "Il premio finale è l'amicizia che può nascere da un gioco come questo. Ci saranno nuovi equipaggiamenti con cui arricchire il vostro personaggio (già dalla prossima settimana). Le ricompense di cui parlo, però, sono i gruppi che crescono all'interno di questo gioco. Se permetterete che ciò possa accadere, renderete il vostro hobby di eroi spaziale in cerca di gloria ancora più piacevole".

Basandosi su una struttura da MMO, Destiny asseconda di sua natura la comunicazione e la stretta vicinanza della community; ma di certo quella di Bungie resta una dichiarazione abbastanza insolita, che potrebbe non rappresentare esattamente la risposta che i giocatori speravano di ricevere. Destiny 2 è disponibile su PS4 e Xbox One, mentre arriverà su PC il 24 ottobre.