Per il co-fondatore di Factor 5, sviluppare su Switch è più semplice che su PS4

Uno degli obbiettivi che la grande N si è prefissata con Nintendo Switch, è quello di permettere alle terze parti di sviluppare con facilità i loro giochi per la nuova ibrida, evitando così il problema che si era presentato con Wii U. A questo proposito, continuano ad arrivare sempre più conferme da parte degli studi di sviluppo.

Julian Eggebrecht, veterano dell'industria videoludica e co-fondatore di Factor 5, ha elogiato la qualità dell'ambiente di sviluppo della nuova home console di Nintendo, sostenendo che sviluppare per Nintendo Switch sia addirittura più semplice che per PlayStation 4, macchina divenuta punto di riferimento per i developer. Grazie ai moderni strumenti forniti da Nvidia, anche il porting di titoli già esistenti risulta parecchio facilitato. Per quanto riguarda la potenza, Eggebrecht, intervistato dalla testata tedesca di Spieleveteranen, ha dichiarato che Nintendo Switch si colloca tra Wii U e Xbox One, ma certamente non supera la seconda.

Con la sua nuova ibrida, la casa di Kyoto ha intenzione di puntare fortemente sulle terze parti, come più volte ribadito dal presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime.