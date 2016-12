Per i dev di Helldivers, convertire un titolo su PS4 Pro è estremamente semplice

Nei mesi scorsi vi avevamo riportato le dichiarazioni del lead architect di PS4 Pro, Mark Cerny , secondo il quale convertire un titolo perè un'operazione molto semplice per gli sviluppatori, che sono chiamati ad utilizzare non più dello 0.3% di lavoro per farlo.

GamingBolt ha avuto occasione di intervistare Patrik Lasota di Arrowheads, creatori di Helldivers, il quale ha espresso la sua opinione in merito, andando ad accostarsi al pensiero di Cerny. "Direi che lo sforzo necessario è ancora minore (rispetto allo 0.3%), tenendo conto delle ore che la conversione necessita rispetto alle ore impiegate per creare il gioco. Abbiamo fatto anche qualcosa in più, ma ci è costato davvero poco tempo portare il gioco su PS4 Pro in 4K". Lasota ha quindi dichiarato di apprezzare il fatto che PS4 Pro, una console mid-gen, esista: in questo modo i giocatori hanno un'opzione di acquisto in più, nel caso esigano risoluzioni e frame-rate più alti.