Per il director di Watch Dogs, il buon design è la priorità dei giochi Ubisoft

è certamente fra le compagnie videoludiche più controverse dell'attuale scenario videoludico. A volte odiata, altre amata dai giocatori,ha comunque sempre cercato di sfornare titooli interessanti per i suoi utenti, ma spesso è stata accusata di porre come sua priorità di lavoro l'incasso economico, a discapito della qualità dei giochi.

Non la pensa così il creative director di Watch Dogs e Watch Dogs 2, Jonathan Morin. In una recente intervista a Gamesindustry.biz, ha così dichiarato: "Ubisoft è una compagnia design-centrica. Loro provano sempre a valorizzare il nostro lavoro da un punto di vista del design. Questo è molto raro, perché in altre compagnie quello che faccio sarebbe valutato da uomini di business. Ovviamente rimaniamo consapevoli del valore economico che vige all'interno della compagnia, ma il nostro lavoro è trainato dal design più che da ogni altra cosa. E' questo approccio che ci permette di fare la differenza".

Dello stesso avviso è anche Martin Oliver, producer di The Crew: "Siamo molto fortunati ad essere guidati da dei giocatori, i fratelli Guillemot. Per loro, le idee innovative sono la priorità. Trattano i loro team in modo da farli sentire sempre sicuri e fiduciosi, non importa quanto le idee siano ambiziose o poco convenzionali, verranno sempre apprezzate".

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni?