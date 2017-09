Per Fils-Aime, la VR non sta proponendo molte esperienze divertenti

Nel corso del Variety's Entertainment & Technology Summit,ha ribadito quanto già espresso in passato sulla realtà virtuale, sostenendo come, al momento, "la tecnologia non stia offrendo una grande quantità di esperienze che sappiano divertire".

Già nel 2015, il presidente e COO di Nintendo of America aveva espresso cautela nei confronti della VR, commentando che per avere successo avrebbe dovuto risultare divertente per i giocatori e avere una componente social. Secondo quanto riportato da Variety, Fils-Aimé, a dispetto di alcune indiscrezioni emerse online, ha dichiarato che ora come ora Nintendo non ha intenzione di tornare sull'argomento realtà virtuale.

Nintendo Switch è disponibile dal 3 marzo 2017, ed in questo breve lasso di tempo è riuscita ad entrare nelle case di oltre 4,7 milioni di giocatori in tutto il mondo.