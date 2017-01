Per un insider, le scorte al lancio di Switch potrebbero non essere sufficienti

Di recente,è stata più volte colpevole di aver sottovalutato la richiesta dei consumatori nei confronti dei suoi prodotti. E' successo in passato con gli amiibo, ad esempio, e la situazione è tornata a presentarsi di recente con il NES Classic Mini

Secondo le parole di un insider, Nintendo non cambierà approccio al mercato nemmeno nel caso di Switch. Come riportato su NeoGaf, e poi da GoNintendo, le ultime voci di corridoio suggeriscono che ottenere la console al lancio (senza aver effettuato il suo pre-order) potrebbe rivelarsi un problema, poiché la grande N non ha intenzione di osare troppo con la distribuzione della console nei centri Gamestop.

Naturalmente nulla di questo è ufficialmente confermato; per di più la notizia è riferita solo ad una catena commerciale, e la situazione potrebbe variare con altri negozi retail e online.

Ricordiamo che la presentazione di Nintendo Switch si svolgerà il prossimo 13 gennaio, alle ora 05:00 italiane. Nella giornata di oggi è trapelata in rete una foto che potrebbe aver svelato la lineup dei giochi che verranno annunciati durante l'evento.