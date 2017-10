Per installare WWE 2K18 su Switch serviranno almeno 32GB di spazio libero

La pagina dedicata alla versionedisul sito ufficiale si è recentemente aggiornata con nuove informazioni legate al download del gioco.

A quanto pare, gli utenti che decideranno di acquistare il nuovo titolo di 2K Sports per la console ibrida dovranno liberare almeno 32 GB di spazio sulle Micro SD per poter scaricare e installare il gioco.

Non solo, perché secondo quanto indicato sarà anche necessario 1 GB di spazio libero nella memoria interna della console. Si tratta indubbiamente di una dimensione considerevole, una situazione che già si è verificata recentemente con un altro titolo sportivo di 2K, NBA 2K18.

WWE 2K18, che proprio ieri si è presentato ai giocatori nel trailer di lancio, è atteso per il prossimo 17 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. La versione per Nintendo Switch, purtroppo, è ancora priva di una data d'uscita certa, ma stando alle dichiarazioni del publisher dovrebbe uscire entro la fine di quest'anno.

Fortunatamente, dopo le aspre critiche ricevute dalla stampa specializzata e dai giocatori nelle scorse settimane per NBA 2K18, 2K Games ha confermato che in WWE 2K18 non sarà presente alcun tipo di microtransazione. Tutti i forzieri presenti nel gioco - bronzo, argento e oro - nelle modalità MyPlayer, MyCareer e Road to Glory saranno acquistabili tramite la valuta in-game ottenibile semplicemente giocando.