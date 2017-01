Per Michael Pachter, il prezzo di Scorpio non deve superare i 399$

Mentre la presentazione di Xbox Scorpio si fa sempre più vicina, il noto analista Michael Pachter, in un’intervista rilasciata a Gamertag Radio, ha espresso il suo parere sul price point della nuova console di Microsoft, sostenendo che non debba essere superiore a 399$.

Sebbene riconosca la qualità dell’hardware e il notevole passo in avanti rispetto a Xbox One, Pachter sostiene che un prezzo maggiore di 399$ potrebbe mettere a repentaglio il successo della nuova console. Se nel periodo natalizio Xbox One S dovesse costare ancora 300$, cosa che l’analista esclude, allora Microsoft potrebbe far pagare Scorpio più di quanto previsto; tuttavia Sony, con PlayStation 4 Pro, ha stabilito il prezzo indicativo di mercato, e a Pachter risulta difficile credere che il colosso di Redmond proponga un prezzo più altro della console mid-gen giapponese.

Proseguendo nell’intervista, l’analista ha inoltre affermato che Sony potrebbe “furbescamente” proporre un taglio di 50$ al prezzo di PlayStation 4 Pro in concomitanza con l’uscita di Scorpio, e che il vantaggio della console di Microsoft potrebbe farsi valere quando i pannelli 4K saranno più diffusi. La scorsa settimana, il capo della divisione Xbox, Phil Spencer, è tornato a parlare di Xbox Scorpio, chiarendo che non si tratterà di un PC camuffato da console.