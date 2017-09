Per NPD, Grand Theft Auto V è il videogioco più venduto di sempre

Secondo quanto riportato da NPD, azienda specializzata nelle ricerche di mercato per il settore videoludico,sarebbe il titolo più venduto nella storia del media, battendo l'agguerrita concorrenza dei migliori tripla A.

A comunicare la notizia è Mat Piscatella di NPD, che ha aggiunto qualche informazione sul traguardo raggiunto dal blockbuster di Rockstar:

"Grand Theft Auto V è sul mercato da 49 mesi, e per 41 volte è apparso nella top 10 dei giochi più venduti, vale a dire 16 volte di più di ogni altro titolo nella storia. In aggiunta, GTA V ha registrato il primato assoluto sia per unità vendute che per guadagni tra PC e console".

Sebbene il successo di Grand Theft Auto V sia innegabile, resta ancora non del tutto chiaro se le suddette dichiarazioni si riferiscano al solo mercato statunitense o a quello globale. Ricordiamo che la versione PlayStation 4 è attualmente in offerta sul PlayStation Store.