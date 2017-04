Per Peter Molineux, creatore di Fable, Kinect era "un disastro"

Parlando ai microfoni di IGN USA, Peter Molineux ha speso parole non esattamente lusinghiere per Kinect. Il creatore di Fable è stato in prima linea durante il lancio del dispositivo per Xbox 360 con Milo e Fable: The Journey.

Nonostante il designer a capo di Lionhead fu uno dei primi a fornire il pieno supporto per il body motion controller di Microsoft, oggi ammette che il dispositivo era un "disastro totale", incapace di consegnare al grande pubblico le feature promesse alla presentazione.

Non riuscendo a diventare parte integrante dell'esperienza Xbox One, come auspicato da Don Mattrick durante la presentazione originale, Kinect 2.0 è stata a conti fatti abbandonata dalla casa di Redmond, che ha addirittura rimosso la porta per il collegamento su Xbox One S. Cliccano qui potete la parte dell'intervista dove Peter Molineux parla di Kinect.