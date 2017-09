è stato pubblicato ieri su Steam in versione definitiva: il gioco è uscito dalla fase Early Access dopo molti mesi e la risposta del pubblico sembra essere stata molto positiva, tanto che il titolo ha occupato la prima posizione di prodotti più venduti su Steam.

Il nuovo GDR di Larian Studios ha superato per qualche ora le vendite di PlayerUknown's Battlegrounds, il traguardo però è stato mantenuto solamente per poche ore e adesso il titolo è sceso in seconda posizione, preceduto proprio da PUBG e seguito da Rocket League.

Un risultato comunque incoraggiante e decisamente positivo, che testimonia l'interesse della community verso il sequel di Divinity Original Sin.