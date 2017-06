Per pubblicare i giochi con Steam Direct sarà necessario versare 100 dollari

Durante lo scorso febbraio,aveva annunciato di voler sostituire con un nuovo sistema grazie al quale regolamentare più efficacemente la pubblicazione dei giochi sul proprio marketplace e donare più visibilità agli sviluppatori meritevoli.

Questo servizio è Steam Direct: Valve ha annunciato che per pubblicare un titolo con il nuovo programma serviranno 100 dollari da parte degli sviluppatori. Si tratta di una cifra minore rispetto alle previsioni iniziali (si parlava infatti di una somma tra i 500 e i 2.000 dollari), ma superiore rispetto a quanto richiesto da Greenlight che permetteva, con 100 dollari, di pubblicare tanti titoli quanti se ne desideravano.

"Volevamo che la cifra fosse la più bassa possibile per assicurarci di non creare barriere per gli sviluppatori alle prime armi, ma non desideriamo nemmeno che il sistema possa essere sfruttato facilmente dalle persone che cercano di exploitarlo", ha dichiarato Valve.

Come confermato dai responsabili di Ars Technica, infine, i 100 dollari versati saranno restituiti agli sviluppatori nel caso in cui il proprio titolo raggiunga i 1.000 dollari durante la sua vendita.