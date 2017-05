Per scoprire tutti i segreti di Get Even serviranno 40-50 ore di gioco

è di recente tornata a parlare di, lo shooter a tinte horror-psicologiche in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 25 maggio.

Il director del progetto, Wojciech Pazdur, ha di recente discusso ai microfoni di WccfTech di vari aspetti del titolo e, fra gli argomenti trattati, si è parlato anche di longevità. "Abbiamo utilizzato un metodo standard di misurazione. Abbiamo chiesto a 10 persone di giocare il titolo, nel mentre noi abbiamo misurato il tempo e osservato il loro stile di gameplay. I giocatori focalizzati sull'azione hanno terminato l'avventura in 9-10 ore, mentre gli esploratori dovrebbero impiegare in media 12-15 ore. Non abbiamo potuto testare quanto tempo sia necessario per scovare ogni segreto di Get Even, ma personalmente direi tra le 40 e le 50 ore. E sì, il gioco presenta una grande componente di rigiocabilità, dal momento che il secondo playthrough ti permette di vivere la storia da un punto di vista completamente differente, e puoi optare per scelte diverse e raggiungere quindi finali diversi".

Confermato inoltre il supporto a PlayStation 4 Pro (miglioramenti previsti solo per la risoluzione, il framerate e settaggi grafici saranno identici alla versione PS4 standard), e alle configurazioni SLI e Crossfire su PC.

Infine, Farm 51 si dichiara interessata a Switch: la software house affida le possibilità di un porting sull'ibrida di Nintendo nelle mani del publisher, Bandai Namco, e rimane inoltre interessata a portare i suoi prossimi giochi sulla console.