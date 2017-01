Per Ubisoft, Switch potrebbe avere lo stesso impatto di Wii

, manager degli studi francesi di, ha espresso la sua opinione su, console che a suo avviso potrebbe avere un impatto simile a quello che ebbe il Wii nel 2006.

"Abbiamo annunciato il supporto a Switch, pubblicheremo Steep, Rayman Legends Definitive Edition e Just Dance 2017 ma questo è solo l'inizio. Il Wii ha attirato un bacino di utenza enorme, inclusi i bambini e le famiglie: merito dei motion controller e dai giochi con una forte componente social. Proprio su Wii abbiamo sviluppato franchise come Rabbids e Just Dance. Switch potrebbe avere un impatto simile, grazie alla portabilità e anche in questo caso ai controller con sensori di movimento. I giocatori saranno attratti dalla convergenza tra console portatile e casalinga."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni?