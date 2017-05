ha annunciato su Twitter che l'uscita delle edizioni Playstation 4 e Xbox One diè stata rinviata di una settimana a causa di problemi burocratici legati al rating. Nessun problema, invece, per la versione PC, disponibile come previsto a partire da domani 30 maggio.

Perception è un horror in prima persona caratterizzato da una forte componente narrativa. Nel gioco indosseremo i panni di Cassie, una donna non vedente che dovrà fare affidamento sulle proprie percezioni allo scopo di svelare i misteri che si celano all'interno di una tenuta abbandonata del New England. Nel corso dell'avventura verremo perseguitati da una presenza soprannaturale che ha tormentato gli inquilini dell'abitazione per generazioni.