ha annunciato che le versioni PlayStation 4 e Xbox One diusciranno il 7 giugno. Inizialmente attese per il 30 maggio, le edizioni console sono state rinviate a causa di problemi burocratici non meglio specificati.

Perception è un avventura horror in prima persona che mette il giocatore nei panni di Cassie, ragazza non vedente che dovrà fare affidamento sulle sue percezioni per risolvere alcuni misteri legati a una tenuta abbandonata in New England. Perception è stato finanziato con successo nel 2015 su Kickstarter, raccogliendo oltre 150.000 dollari, dopo due anni di sviluppo il gioco è ora disponibile su PC, da domani anche su PlayStation 4 e Xbox One.