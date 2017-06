hanno annunciato di essere al lavoro su un nuovo RPG Tripla A per PC e console basato su. Il gioco è ancora privo di un titolo ufficiale, maggiori dettagli arriveranno in un secondo momento.

Il gioco dovrebbe prendere in esame vari universi legati al franchise di Magic The Gathering, le due compagnie si sono dette estremamente soddisfatte di questa collaborazione, Cryptic Studios sta attualmente assumendo nuovo personale per lavorare al progetto, con l'obiettivo di ottimizzare i tempi di sviluppo. Altri dettagli non sono stati comunicati.