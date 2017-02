Persona 5: 11 minuti di gameplay tratti dalla versione inglese

GameSpot USA ha pubblicato un video che mostra undici minuti di gameplay di, tratti dalla versione NTSC in lingua inglese. Il video mostra una sequenza che si svolge circa due ore dopo l'inizio del gioco e presenta alcuni spoiler sulla trama, se non volete anticipazioni potete interrompere qui la lettura.

Recentemente, Atlus ha pubblicato una serie di cartoline di San Valentino dedicate a Persona 5, ricordiamo che il gioco è già disponibile in Giappone e arriverà in Europa il 4 aprile su PlayStation 4. Il lancio era inizialmente previsto per il 14 febbraio ma il publisher ha preferito rinviare il lancio così da avere più tempo per migliorare alcuni aspetti della localizzazione occidentale.