Persona 5 acclamato dalla critica internazionale

Persona 5 sarà disponibile su Playstation 4 e Playstation 3 a partire dal 4 aprile, e finalmente oggi sono arrivate le recensioni della critica internazionale. Il quinto capitolo dell'apprezzata serie JRPG sarà all'altezza dei predecessori?

A quanto pare Atlus ha colto nel segno: il gioco al momento presenta l'impressionante media di 94/100 su un totale di trentadue recensioni. GamesRadar+, God is a Geek, TheSixthAxis e Playstation Official Magazine hanno assegnato al titolo il perfect score, poco più in basso troviamo IGN e GamesBeat (97/100), seguono Game Informer con 93/100 e Polygon, GameSpot, Destructoid e Metrgame Central con 90/100. L'unico voto al di sotto di questa soglia è il comunque ottimo 85/100 di The Jimquisition. Sulle pagine di Everyeye, Giovanni Calgaro ha premiato Persona 5 con un 9.5, definendolo come "l'opera omnia di Atlus" e "uno dei migliori JRPG delle ultime stagioni videoludiche".