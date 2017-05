Persona 5: arrivano i costumi e le musiche di Catherine

Sono stati da poco pubblicati sul Playstation Store Europeo alcuni contenuti aggiuntivi inediti per, l'acclamato gioco di ruolo di. Fra questi figura il tanto atteso DLC dedicato ache, al prezzo di 6.99 euro, vi garantirà nuovi costumi, lo speciale tema di battaglia "Nightmare" e l'accessorio esclusivo "Lamb's Pillow".

Fra le ultime aggiunte troviamo inoltre il Messiah & Messiah Picaro Set (che include due nuovi Persona) e il Raidou Kuzunoha Costume & BGM Special Set (costumi, musiche e l'accessorio "Kuzunoha Tubes"), in vendita rispettivamente a 2.99 e 6.99 euro. Ricordiamo che recentemente Atlus ha stretto una partnership con iam8bit per la pubblicazione della colonna sonora in vinile.