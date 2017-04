Persona 5: Atlus modifica le restrizioni per la condivisione dei contenuti

Come riportato nelle scorse settimane,ha imposto delle linee guidaper quanto riguarda la condivisione di contenuti ditramite il tasto Share di PlayStation 4 e durante livestream e live gameplay. Oggi però il publisher ha modificato alcune regole precedentemente imposte.

Fino ad oggi, non era possibile condividere contenuti successivi al 7 luglio (data del calendario in-game), a seguito delle polemiche dei giocatori le cose sono cambiate e adesso è possibile trasmettere sessioni di gioco fino al giorno 19 novembre (data interna del gioco).

La condivisione dei contenuti tramite tasto Share del DualShock 4 e i livestream da PlayStation 4 restano invece bloccati per precisa scelta del publisher. Cosa ne pensate di questi divieti? Atlus fa sapere che si tratta di misure precauzionali prese per evitare che i giocatori possano incappare in spoiler non desiderati e rovinarsi così il piacere di scoprire la trama di Persona 5.