Da oggi, è disponibile in Giappone il disco della colonna sonora di, e per l'occasioneha pubblicato un video che ci permette di ascoltare le note di alcuni brani che fanno da sottofondo musicale al gioco durante la storia, le battaglie, le esplorazioni o le scene animate.

Potete trovare il filmato, della durata di circa dieci minuti, riportato in apertura, che ci permette di ascoltare i brani musicali e conoscerne i titoli.

Lasciandovi all'ascolto, ricordiamo che Persona 5 sarà disponibile in Europa a partire dal prossimo 4 aprile, su PS3 e PS4. Per quest'ultima versione, è prevista anche l'edizione limitata "Take Your Heart", che include diversi gadget a tema e un disco con le colonne sonore di Persona 5.