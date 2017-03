Persona 5: Atlus pubblica un video unboxing della Take Your Heart Edition

ha recentemente pubblicato un video unboxing per la Take Your Heart Edition di, JRPG disponibile da diverso tempo in Giappone e in arrivo in Occidente il prossimo 4 aprile su PlayStation 4 e PlayStation 3.

Questa speciale edizione di Persona 5, disponibile solo per PS4, include: la soundtrack "Sounds of Rebellion" su CD; l'artbook "The Aesthetics" di 64 pagine; un pupazzo di Morgana; una custodia steelbook; la borsa scolastica Shujin Academy; e un box da collezione.

Lasciandovi alla visione del filmato che trovate in apertura, ricordiamo che Persona 5 è in arrivo il 4 aprile su PS4 e PS3. Seguendo questo indirizzo, potete dare uno sguardo a 90 minuti di gameplay tratto dalla versione occidentale del gioco.