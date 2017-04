ha pubblicato la colonna sonora completa disull'iTunes Store americano. L'intera soundtrack è in vendita al prezzo di 29,99 dollari (circa 27 euro al cambio attuale), in alternativa è possibile acquistare i singoli brani a 99 centesimi l'uno.

L'album include tutte le 110 canzoni della OST, tra cui Wake Up, Get Up, Get Out There e il main theme Life Will Change. La colonna sonora di Persona 5 è stata composta da Shogi Meguro, con la collaborazione della vocalist Lyn, che si è occupata anche id cantare la maggior parte dei pezzi.

Nel momento in cui scriviamo, la soundtrack non è ancora disponibile sull'iTunes Store italiano. Ricordiamo che Persona 5 è già in vendita in Europa nei formati PlayStation 4 e PlayStation 3.