Persona 5: come aumentare le Social Stats

presenta un complesso ed interessante sistema di miglioramento del personaggio, basato sui progressi e le mansioni svolte dal protagonista del gioco. Particolare rilevanza rivestono dunque le, suddivise in Guts, Proficiency, Kindness, Charm e Knowledge.

In questa guida vi forniremo dunque alcuni utili consigli che vi aiuteranno a sviluppare nel migliore dei modi le vostre statistiche sociali, sbloccando nuove interazioni con i Confidant e permettendovi di prendere parte ad attività inedite.

Guts

Per aumentare il vostro coraggio dovrete recarvi presso il Big Bang Burger e prendere parte ad una sfida che vi spingerà a mangiare tutto il panino. Portando a termine la prova, otterrete alcune ricompense e diversi punti che miglioreranno le statistiche relative a Guts. Potrete inoltre studiare nella biblioteca della scuola e passare del tempo con il Confidant della Morte. Potrete infine lavorare presso il Crossroads Bar di Shinjuku e parlare con i clienti dall’espressione arcigna.

Proficiency

Per aumentare le statistiche relative alla Proficiency potrete produrre nuovi infiltration tools nella vostra stanza, allenarvi con la mazza da Baseball presso le Batting Cages e colpire spesso la palla o, ancora, dormire in classe durante le lezioni. Potrete infine passare del tempo con il Confidant Munehisa Iwai e lavorare presso il Beef Bowl Shop.

Kindness

Per aumentare la vostra gentilezza dovrete prendervi cura della pianta presente nella stanza del protagonista ricordandovi di annaffiarla e nutrirla spesso, altrimenti appassirà. Potrete comprare i giusti fertilizzanti presso alcuni negozi specializzati in città e, in tal modo, potrete acquisire nuovi punti Kindness senza perdere molto tempo in missioni speciali. Potrete inoltre lavorare presso il Flower Shop di Shibuya o, in alternativa, lavorare presso il Crossroads Bar e parlare con le persone solitarie. Potrete infine passare del tempo con i Confidant Sojiro Sakura e Shinya Oda.

Charm

Per aumentare le statistiche relative al vostro Charm potrete recarvi presso la Bathhouse nei giorni di lunedì e venerdì o, in alternativa, durante le giornate piovose. Potrete inoltre passare del tempo con i Confidant del Diavolo e del Sole, lavorare al Crossroads Bar e parlare con le persone civettuole e mangiare presso il Maid Cafe di Shinjuku.

Knowledge

Per aumentare le statistiche relative alla vostra Knowledge, dovrete prestare attenzione alle lezioni e rispondere correttamente alle domande poste dal professore. In tal modo, otterrete un punto Knowledge ad ogni risposta esatta. Inoltre, guardando la TV vi imbatterete spesso in un quiz show e, rispondendo in modo corretto alle domande del presentatore, potrete migliorare ulteriormente la vostra Knowledge. Sfruttate altresì le sessioni di studio con i compagni in vista degli esami, che vi garantiranno 3 punti. Se studierete nei giorni di pioggia otterrete inoltre un bonus relativo alla concentrazione e il vostro rendimento migliorerà. Durante le giornate piovose potrete infine recarvi presso il Diner di Shibuya e studiare lì: in tal modo, le statistiche relative alla Knowledge verranno incrementate di 2 punti e, ordinando del caffè o del Frui-Tea, riceverete un ulteriore bonus relativo a tale parametro.

Ricordate inoltre di leggere i libri presenti nel gioco, affittare DVD presso il negozio situato nella Central Street di Shibuya e recarvi al cinema assieme ai vostri compagni. Su Everyeye.it trovate anche la guida di Persona 5 con i consigli utili e le strategie per iniziare e gestire al meglio i vari aspetti del gioco.