Persona 5: Come impostare l'audio in giapponese

A partire da oggi è finalmente disponibile anche nel nostro paese, e per tutti coloro che preferiscono ascoltare i dialoghi e guardare i filmati in lingua originale,ha messo gratuitamente a disposizione il pacchetto di voci giapponesi, scaricabile dal PlayStation Store, che implementa questa opzione nel menù delle configurazioni.

Per poter impostare l'audio in giapponese nel gioco, dunque, è innanzitutto necessario effettuare il download del pacchetto voci, che potete trovare a questo link (il file pesa poco meno di 3GB). Una volta scaricato il contenuto, bisognerà avviare il gioco e selezionare la voce "Config" nel menu iniziale, dopodiché, nell'opzione "Japanese Voice" in cima alla lista, impostare "On" e confermare premendo il tasto X.



A questo punto, si potrà procedere caricando un salvataggio esistente oppure iniziando una nuova partita. Segnaliamo che l'opzione è attualmente disponibile nel menu iniziale del gioco, mentre non è accessibile nelle opzioni durante il gameplay. Persona 5 è attualmente disponibile su PS3 e PS4.