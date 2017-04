Persona 5 a confronto su PS4 e PS3

ha analizzato le versionidi, pubblicando un video che mette a confronto il comparto grafico e il frame rate del gioco sulle due console. Il filmato è stato riportato in cima alla notizia.

La versione Playstation 4 di Persona 5 gira a una risoluzione nativa di 1080p, riuscendo a mantenere un frame rate stabile di 30FPS senza nessun tipo di calo. Nella controparte Playstation 3, invece, abbiamo una risoluzione minore, un pò di tearing e qualche calo di frame rate sporadico (di uno o due fotogrammi), ma il gioco si lascia godere tranquillamente. Per chiudere, segnaliamo che su PS4 Pro non c'è nessun tipo di miglioramento tecnico rispetto alla PS4 base, dal momento che non è stata realizzata nessuna patch per supportare la nuova console Sony.

Voi su quale console avete giocato Persona 5? Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.