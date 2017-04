Persona 5 debutta al primo posto della classifica inglese

debutta al primo posto della classifica software inglese, registrando di fatto il miglior lancio di sempre per la serie nel Regno Unito. Per il JRPG disi tratta di un risultato assolutamente positivo, che testimonia la sempre crescente popolarità della saga in Occidente.

La classifica non vede per il resto grandi stravolgimenti, da segnalare però l'entrata in ottava posizione di LEGO City Undercover, titolo uscito alla fine della scorsa settimana su PC, Xbox One, PS4 e Switch.

Persona 5 Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands LEGO Worlds Grand Theft Auto V Mass Effect Andromeda FIFA 17 The Legend of Zelda Breath of the Wild LEGO City Undercover Call of Duty Infinite Warfare Overwatch

Minor successo invece per le altre nuove uscite della settimana: Bulletstorm Full Clip Edition occupa la posizione numero 23 mentre Yokai Watch 2 si trova alla posizione numero 36.