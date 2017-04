uscirà domani in Europa ma questa mattina il publisher Deep Silver ha pubblicato sul PlayStation Store europeo il DLC gratuito, che include l'audio in giapponese, per tutti coloro che desiderano giocare con il doppiaggio in lingua originale.

Una volta installato il pacchetto, vi basterà recarvi nel menu delle Opzioni per cambiare la lingua dei dialoghi parlati, questo parametro potrà essere modificato anche a partita già iniziata. Potete scaricare il DLC Japanese Audio Track di Persona 5 cliccando qui, il file pesa 2,9 GB.

Persona 5 sarà disponibile in Europa dal 4 aprile su PlayStation 4 e PlayStation 3, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione del nuovo JRPG di Atlus.