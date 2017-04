Persona 5: forti limitazioni sugli streaming, rischio ban per i trasgressori

è ora disponibile in Europa su PlayStation 4 e PlayStation 3, come saprete però il publisher hale funzionalità di Share per impedire ai giocatori di condividere immagini e video, con l'obiettivo di limitare gli spoiler sulla trama.

Oggi, Atlus ha diffuso le linee guida per gli streaming, imponendo di fatto pesanti limitazioni che potrebbero portare al ban del proprio canale se non rispettate: "Non vogliamo che i giocatori facciano spoiler su Persona 5. Chi non ha ancora avuto modo di giocare deve avere tutto il diritto di farlo senza anticipazioni. I nostri fan hanno atteso Persona 5 per anni e non vogliamo rovinare loro l'esperienza."

Gli streamer potranno mostrare Persona 5 solamente entro il 7/7 (data del calendario interno del gioco) per un massimo di 90 minuti, evitando però di pubblicare momenti importanti della trama o battaglie contro i boss. "Chiunque vada contro queste regole rischia la sospensione. Atlus segnalerà i canali che hanno commesso una violazione a YouTube e Twitch. Siete avvisati. " Cosa ne pensate di queste limitazioni? Siete d'accordo con la politica di Atlus?