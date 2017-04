Persona 5 giocato in diretta su Twitch dalle 17:00

Nuovo appuntamento targato Everyeye Live: oggi a partire dalle 17:00, saremo in diretta su Twitch per giocare con. Alessandro Bruni vi mostrerà le prime fasi del JRPG di, con un particolare focus sulle meccaniche di gameplay, sulle dinamiche della trama e sui principali personaggi del gioco.

Una live "introduttiva" utile per chi si avvicina alla serie per la prima volta, ma anche per gli affezionati della saga di Persona, che potranno approfittare dell'occasione per scoprire nel dettaglio tutte le novità dl quinto capitolo.

L'appuntamento con il live gameplay di Persona 5 è fissato per le 17:00 di oggi (giovedì 13 aprile) come di consueto sul canale Twitch di Everyeye. Vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per poter interagire in diretta con la redazione e la community.