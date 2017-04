Persona 5 e Gran Turismo Sport giocati oggi in diretta su Twitch

Per la giornata di oggi sono previsti due appuntamenti targati Everyeye Live, dedicati ae alla Closed Beta di, attualmente in corso. Di seguito, tutti i dettagli e gli orari delle trasmissioni.

Alle 17:00, giocheremo in diretta con Persona 5 mentre alle 19:00 vi mostreremo i contenuti della Closed Beta di Gran Turismo Sport, permettendo così di dare uno sguardo ravvicinato al nuovo simulatore targato Polyphony Digital.

Entrambe le trasmissioni andranno in onda come di consueto sul canale Twitch di Everyeye: vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.