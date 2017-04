Persona 5: Guida alle richieste di Caroline e Justine

Proseguendo con il gameplay di, vi sarete sicuramente imbattuti in Caroline e Justine, le due guardie gemelle che sorvegliano la Velvet Room. In seguito ad alcuni eventi, le ragazzine stringeranno un patto da Confidant con il protagonista, chiedendogli di portare a termine determinati compiti: vediamo di cosa si tratta.

L'Arcano al quale appartengono Caroline e Justine è "The Strenght" (la Forza), e portare avanti il loro livello come Confidant non servirà solo ad avere un bonus XP nella fusione di Persona del medesimo Arcano, ma anche a sbloccare funzioni interessanti, se non addirittura essenziali, all'interno della Velvet Room. Tuttavia, a differenza degli altri Confidant, il nostro rapporto con Caroline e Justine potrà salire di livello esaudendo le loro richieste, anziché passando del tempo con loro. Più precisamente, le due piccole guardie ci chiederanno di mostrare loro dei Persona con determinate Skill a disposizione, ottenibili tramite le Fusioni, o utilizzando delle Skill Card. Le richieste, all'inizio elementari, diventeranno più avanti sempre più complicate, e potrebbero richiedere più passaggi per trasferire le Skill desiderate ai Persona: la seguente guida elencherà i metodi più semplici o più veloci per uscire nell'intento.

Premessa: dopo aver incontrato Yusuke Kitagawa e aver stretto un patto con lui, il personaggio sarà in grado di replicare delle Skill Card con abilità comuni. Le Skill Card potranno esservi sicuramente utili nelle prime quest, soprattutto per risparmiare tempo.

Rank 1: questa richiesta si sbloccherà automaticamente in data 5/18, e le gemelle ci chiederanno un Jack Frost con Mabufu. Il Persona impara questa abilità al livello 12, e può essere ottenuto fondendo Berith (Hierophant) e Apsaras (Priestess). Il nostro livello Confidant con Morgana dovrebbe bastare a farci sbloccare subito l'abilità, e portare a termine questa richiesta sbloccherà la funzione Group Guillotine, che ci permette di fondere più di due Persona insieme.

Rank 2: per la loro seconda richiesta, le gemelle vorranno uno Shiisa con Frei. Il metodo più veloce è fondere Jack Frost (Magician) con Makami (Temperance): quest'ultimo possiede già di suo l'abilità Frei, quindi basterà selezionarla come Skill da trasferire al momento della fusione.

Rank 3: la terza richiesta di Caroline e Justine sarà di creare un Matador con Magaru. Ci sono due metodi rapidi per portare a termine questo compito: se siete riusciti ad ottenere il Treasure Persona Regent, basterà fonderlo con Mokoi (Death) e trasferire la skill Magaru. Se, invece, non ne siete entrati in possesso, potrete scegliere di fondere una Nekomata (Magician) con Obariyon (Fool). Dopo aver esaudito questa richiesta, sbloccheremo la funzione Lockdown: essa ci permette di "isolare" un Persona nella Velvet Room per far sì che impari abilità speciali e migliori le proprie statistiche.

Rank 4: questa volta, le guardie ci chiederanno un Flauros con Tarukaja. Purtroppo, per ottenere questo Persona esiste una sola combinazione di tre elementi, da effettuare tramite Group Guillotine, ovvero Berith (Hierophant), Eligor (Emperor) e Andras (Devil). Andras impara l'abilità Tarukaja al livello 11, basterà quindi solo un po' di impegno, dopodiché potremo effettuare la fusione e scegliere la Skill da trasferire.

Rank 5: per la loro quinta richiesta, le gemelle vorranno una Ame-no-Uzume con Dodge Psy. Uno dei metodi più semplici è quello di fondere Kin-ki (Chariot) e Sui-ki (Moon). Kin-ki apprende l'abilità Dodge Psy al livello 27, quindi, con un adeguato livello Confidant, potremmo ottenerla automaticamente, oppure basterà solo un po' di allenamento. Portare a termine questo compito ci permetterà di sbloccare la funzione Guillotine Booster, che aumenta le combinazioni di fusione di gruppo.

Rank 6: Caroline e Justine ci chiederanno, questa volta, un Neko-Shogun con Dekaja. Questo Persona può essere ottenuto solo tramite fusione di gruppo combinando Kodama (Star), Sudama (Hermit) e Anzu (Hierophant). Quest'ultimo, impara l'abilità Dekaja al livello 28, dunque basterà avere l'adeguato livello Confidant durante la fusione, oppure allenare per un po' il Persona, in modo che salga di livello.

Rank 7: la settima richiesta delle due piccole guardie sarà un po' più complessa, e potrebbero essere necessari più passaggi per esaudirla. Ci chiederanno infatti di creare una Lachesis con Tetraja. Ecco un metodo per farlo: Fondere Lamia (Empress) e Sandman (Magician) per ottenere un Principality con l'abilità Tetraja. Fondere, quindi, Principality con Yaksini (Empress) per creare una Ame-no-Uzume che possa ereditare Tetraja. Infine, fondere Ame-no-Uzume con Isis (Priestess) per ottenere Lachesis, e trasferire un'ultima volta Tetraja.

Rank 8: essendo vicini al massimo, le richieste delle gemelle iniziano a diventare complicate. Stavolta dovremo creare un Hecatonchires con Masukunda. Ecco alcuni metodi veloci: fondere Unicorn (Hierophant) con Lilim (Devil), oppure Clotho (Fortune) con Red Rider o Belphegor (Tower). In entrambi i casi, non dimenticate di trasferire l'abilità. Dopo aver portato a termine questo compito, sbloccheremo la funzione Isolation, una versione più efficace di Lockdown.

Rank 9: la penultima richiesta di Caroline e Justine sarà di creare un Bugs con Samarecarm. L'unico modo per creare questo Persona è tramite la combinazione di Pixie (Lovers), Pisaca (Death) e Hariti (Empress). Hariti imparerà naturalmente Samarecarm al livello 41, quindi dovremo allenare il Persona affinché apprenda l'abilità desiderata prima di procedere con la fusione di Bugs.

Rank 10: essendo l'ultimo compito che le guardie ci assegneranno, sarà abbastanza complesso. Ci toccherà creare un Seth con High Counter, e sarà necessario seguire più passaggi. Di seguito, ecco una soluzione: in data 10/14 riceveremo una richiesta intitolata "The Killer Laughs in the Garbage Can", da completare nel Mementos. Portandola a termine, riceveremo la Skill Card per ottenere High Counter, e sarà meglio conservarla per questa occasione. In primo luogo, dovremo fondere Hecatonchires e Kushinada-Hime, per ottenere un Horus. Dopodiché, unire Isis, Anubis, Thoth e Horus per creare Seth. Infine, se avete conservato la Skill Card, è il momento di usarla per far sì che Seth apprenda High Counter. Potando quindi al massimo il nostro rapporto Confidant con Caroline e Justine sbloccheremo la funzione Special Treatment, che ci consentirà, in cambio di denaro, di aggirare le regole e fondere Persona di livello più alto del nostro.

Ci teniamo a precisare che le soluzioni riportate nella guida di Persona 5, non sono assolute: in base al vostro modo di giocare, ai Persona presenti nel vostro compendium e alle Skill da essi ottenute, ogni giocatore potrebbe trovare diversi metodi, più veloci o più adatti alle proprie necessità. Si tratta, quindi, di suggerimenti semplici e generici da poter sfruttare qualora non sappiate come procedere con le richieste di Caroline e Justine.