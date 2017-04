Persona 5: Guida alle risposte dei test scolastici e degli esami

presenta un complesso ed interessante sistema di miglioramento del personaggio, basato sui progressi e le mansioni svolte dal protagonista del gioco. Particolare rilevanza rivestono dunque le Social Stats, suddivise in Guts, Proficiency, Kindness, Charm e Knowledge.

Portare a termine diverse mansioni consentirà al protagonista di aumentare le proprie statistiche, frequentare nuovi Confidant e sbloccare inedite attività, utili ai fini dell’avventura.

Durante la giornata, passerete gran parte del vostro tempo a scuola. Cercate quindi di prestare attenzione allo svolgimento delle lezioni e impegnatevi a fondo negli studi poiché, nel corso dell'anno, dovrete prendere parte a veri e propri esami che incideranno sul vostro rendimento scolastico. Ciò influenzerà le vostre relazioni con i compagni di classe e vi permetterà altresì di migliorare le abilità del protagonista, in particolare Charm e Knowledge.

In questa guida andremo dunque ad analizzare le risposte dei test e degli esami scolastici ai quali prenderete parte nel corso dell’anno, agevolando in tal modo il vostro percorso accademico. Nota Bene: le date sono riportate nel formato mese/giorno, così come nel calendario interno di Persona 5. Le risposte ai test sono trascritte in lingua inglese, così come appaiono nel gioco.

Aprile

4/12: Logic

4/19: C

4/23: Singing

4/25: Knowing that your actions are wrong – Conviction that you're right

4/27: Four

4/30: Wonder – Child – A prodigy

Maggio + Esami

5/7: A femme fatale

5/10: Minamoto no Yoshitsune

5/11: An optical illusion; Visual information – The brain – They have different cognitions

5/12: Magistrate's patronage; The name of a sum of currency

5/13: Ignorance; Four

5/16: Van Gogh

5/21: The silver ratio

5/23: “Together” and “senses”

5/26: Arsène Lupin, Gentleman Burglar

5/30: William Kidd

Giugno

6/4: They were brightly colored

6/7: Hermit crabs

6/8: Dreams

6/11: Three Olympic-sized pools

6/13: The government

6/15: It'll change color

6/23: Pope Joan

6/27: Heavy rain

6/29: Gold

Luglio + Esami

7/1: Baozi

7/4: Someone pretentious said so

7/7: Soumen

7/8: They all have the same flavor

7/9: 180 degrees

7/11: Luciferin

7/12: Ishikawa Goemon

7/13: Nouveau riche; Gentleman thief – Toyotomi Hideyoshi – He was boiled alive

7/14: It's not related to crabs; Television

7/15: “Together” and “senses”

Settembre

9/3: Nothing

9/6: Chronostasis

9/7: A cat

9/21: Czechoslovakia

9/24: So it shows up well on TV

9/28: Phantom – Vibration – Syndrome

9/29: Fisherman

Ottobre + Esami

10/3: Three watermelons in the sun

10/6: A guillotine

10/11: A

10/17: Name of the one who proposed it – A doctor – It could execute people quickly

10/18: It has thirty two faces; Slave labor

10/19: Phantom Vibration Syndrome; The Imperial Household Agency

10/22: Five

10/24: It's meaningless

Novembre

11/2: Thieve's Cant

11/4: The Holy Grail

11/8: Zero

11/10: An eye

11/12: It's heavily processed

11/15: They put makeup on him

11/17: B

11/18: The summit of Mount Fuji

Dicembre + Esami

12/20: D; Not their real voice – They speak the same – Supplement the voice

12/21: Hearts; It includes a number

12/22: Japan; Dreadnought

