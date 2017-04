Persona 5: Guida a tutti i libri del gioco

vi permette di acquistare e leggere svariati libri, elementi di fondamentale importanza all'interno del gioco. Grazie ad essi potrete infatti migliorare le vostreo, ancora, sbloccare nuove location sulla mappa. Inoltre, leggendo tutti i libri presenti susbloccherete il

In questa guida andremo vi illustreremo quindi come ottenere tutti i libri di Persona 5 ed i benefici ed essi collegati.

Libri disponibili presso la Shujin Academy Library

The Great Thief: Knowledge +3

Pirate Legend: Guts +3

Zorro, the Outlaw: Kindness +3

The Alluring Dancer: Charm +3

The Gallant Rouge: Guts +3

The Illusory Popess: Kindness +3

Cry of Cthulu: Guts +3

Woman in the Dark: Proficiency +3

Libri disponibili presso Shibuya Bookstore

Tidying the Heart: Proficiency +3

Ghost Encounters: Guts +3

Buchiko’s Story: Kindness +3

Medjed Menace: Knowledge +3

Wise Men’s Words: Knowledge +3

Playing the Game: Charm +3

Weekend Parks: sblocca la location Inokashira Park

Vauge: sblocca la location Harajuku

Fishpond Spotter: sblocca la location Ichigaya

Tokyo Shrine: sblocca la location Meiji

Museum of Stars: sblocca la location Ikebukuro

Musty Pages: sblocca la location Jinbocho

Nightlife Hotsopt: sblocca la location Odaiba Seaside Park

Libri disponibili presso Shinjuku Bookstore

Flowerpedia: migliora le prestazioni del protagonista durante il suo lavoro part-time come Fioraio

Game Secrets: diminuisce la difficoltà dei videogiochi

Batting Science: Permette di utilizzare l’abilità Third Eye mentre si gioca a Baseball

Essence of Fishing: Permette di utilizzare l’abilità Third Eye mentre si pesca

Cinema Treasure: migliora gli effetti legati alla visione di un film

Libri disponibili presso Jinbocho

Master Swordman: Guts +3

Call me Chief: Kindness +3

Reckless Casanova: Charm +3

Speed Reading: dimezza il tempo richiesto per la lettura di un libro

Tenete bene a mente che, dopo aver pulito la stanza nelle fasi iniziali del gioco, troverete Yoncha Wanderer. Questo libro vi permetterà di aumentare le statistiche relative alla vostra Knowledge e sbloccherà la possibilità di effettuare viaggi rapidi verso la Bathhouse e le Batting Cages.

Infine, completando Who’s Muscling in Yongen – Jaya otterrete Shitamachi Reborn, mentre portando a termine We Aren’t Just Your Slaves otterrete Theme Park Escort. Completando Part-time Job, Full-time Hell otterrete inoltre Chinese Sweets. Dopo aver letto questi libri, rafforzerete il legame con i relativi Confidant.

Su Everyeye.it trovate anche la guida di Persona 5 con i consigli utili e le strategie per iniziare e gestire al meglio i vari aspetti del gioco.