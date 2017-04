Persona 5: Guida ai lavori part-time

vi permette di svolgere numerose attività all’interno del gioco, migliorando in tal modo le Social Stats del protagonista. Recandovi nel sottopassaggio di Shibuya troverete dunque una bacheca contenente numerosi annunci, tra cui nuove e interessanti offerte di lavoro.

In questa guida andremo ad analizzare i diversi lavori part-time presenti nel gioco, offrendovi alcuni utili consigli che vi aiuteranno ad ottenere il massimo da suddetti impieghi. Attenzione: la guida contiene spoiler riguardanti i nomi di alcuni luoghi e missioni presenti su Persona 5, perciò valutate bene se proseguire o meno nella lettura.

Convenience Store

Questo lavoro offre una paga piuttosto ridotta ma, in compenso, non presenta alcun prerequisito che potrebbe impedire al protagonista di essere assunto. Inoltre, dopo aver lavorato presso il Convenience Store per tre volte, sarà possibile portare avanti la quest Calling for Justice for Cats. Nel dettaglio:

Requisiti per ottenere il lavoro: nessuno

Location: Shibuya Central Street

Paga: 2800 Yen

Turno: diurno

Stats migliorate: nessuna

Flower Shop

Questo lavoro offre una paga modesta ma, in cambio, chiede che il protagonista abbia migliorato le statistiche relative alla Charm. Inoltre, leggendo il libro Flowerpedia disponibile presso la libreria di Shinjuku, potrete migliorare le prestazioni del protagonista durante il suo turno di lavoro. Infine, dopo aver lavorato per tre volte presso il Flower Shop di Shibuya, potrete portare avanti la quest Who's Been Assaulting People. Nel dettaglio:

Requisiti per ottenere il lavoro: Charm Rank 2

Location: Shibuya Underground Mall

•aga: 3200 Yen (più bonus in alcune situazioni)

Turno: diurno o notturno

Stats migliorate: Kindness

Beef Bowl Shop

Questo lavoro offre una paga modesta ma, in cambio, chiede che il protagonista abbia migliorato le statistiche relative alla Proficency. Inoltre, dopo aver lavorato per due volte presso il Beef Bowl Shop di Shibuya, il protagonista potrà conoscere il Confidant Toranosuke Yoshida. Nel dettaglio:

Requisiti per ottenere il lavoro: Proficiency Rank 2

Location: Shibuya Central Street

Paga: 3600 Yen

Turno: notturno

Stats migliorate: Proficiency

Crossroads Bar

Questo lavoro offre una paga piuttosto interessante ma, in cambio, chiede che il protagonista abbia migliorato le statistiche relative a Kindness e Proficiency. Il ragazzo dovrà inoltre aver fatto conoscenza con il Confidant Ichiko Ohya prima di accedere al lavoro presso il Crossroads Bar. Nel dettaglio:

• Requisiti per ottenere il lavoro: Kindness Rank 3, Dexterity Rank 4, Handiness Rank 3, Devil Confidant

• Location: Shinjuku, Red Light District

• Paga: 5400 Yen

• Turno: notturno

• Stats migliorate: Charm, Guts o Kindness, a seconda del cliente

Su Everyeye.it trovate anche la guida di Persona 5 con i consigli utili e le strategie per iniziare e gestire al meglio i vari aspetti del gioco.