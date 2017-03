Persona 5: l'edizione americana include una skin per il DualShock 4

La versione americana diperinclude una skin a tema per il. Il bonus è incluso nelle prime copie standard del gioco che verranno distribuite ad Aprile: a fondo pagina potete guardare un video in cui la skin viene applicata sul controller PS4.

Al momento la skin è stata confermata soltanto per il mercato americano, ma possiamo ancora sperare in un annuncio che porti buone notizie per i giocatori europei. Nel frattempo potete dare un'occhiata all'immagine riportata in basso e al video proposto in calce, dove la skin viene applicata sul DualShock 4. Ricordiamo che Persona 5 uscirà su Playstation 3 e Playstation 4 il prossimo 4 Aprile: vi riproponiamo l'ultimo trailer del gioco pubblicato da Atlus.