Persona 5 è meglio di Final Fantasy XV secondo GamesMaster UK

La rivista britannica GamesMaster ha pubblicato la prima recensione della versione occidentale di, in uscita il prossimo 4 aprile. I redattori della testata sono rimasti davvero impressionati dal JRPG di, premiato con un voto di 95/100.

GamesMaster UK loda l'aspetto stilistico, la caratterizzazione dei personaggi e la colonna sonora, definendo nel complesso Persona 5 superiore a Final Fantasy XV: "Final Fantasy XV è un tentativo dignitoso di reinventare il genere dei JRPG. Persona 5 non rivoluziona nulla ma risulta davvero fresco e innovativo", questo è quanto riportato in uno specchietto della recensione.

Un utente di Reddit ha condiviso anche uno scan della pagina in questione, che potete visualizzare cliccando qui. Ricordiamo che Persona 5 uscirà in Europa il 4 aprile su PlayStation 4 e PlayStation 3 (in quest'ultimo caso, solamente in formato digitale).