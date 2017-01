Persona 5: nuovi trailer dedicati ai quattro Confidant

Un prodigio dei videogiochi, una scaltra giornalista, un’allegra cartomante ed un social media fanboy possono fare la differenza in. I quattro nuovi trailer del gioco presentano i nuovi Confidant che aiuteranno i Ladri Fantasma nei loro imbrogli.

Shinya Oda

Se voleste esercitarvi con il tiro a segno in un paese che ha il divieto delle armi da fuoco dove andreste? Se avete risposto con nell’ “Arcade,” ding ding ding, avete fatto centro! Oh, c’e un certo Arcade in Akihabara che è la base del miglior giocatore di sparatutto in Giappone, Shinya Oda. Questo prodigio dei videogiochi è un maestro in “Gun About,” quindi sa un bel po’ di cose sullo sparare. Passare un po’ di tempo con lui aiuterà i Ladri Fantasma a migliorare le loro abilità con le armi da fuoco che possono essere utili in battaglia.

Ichiko Ohya

Quando non è a caccia di notizie, la giornalista Ichiko Ohya può essere trovata a gustare un drink (o due o tre o quattro o cinque) al Crossroads Bar di Shinjuku. Allora, perché i Ladri Fantasma vorrebbero lavorare con una reporter fastidiosa? In poche parole, hanno un "affare speciale." Il protagonista le fornisce interessanti informazioni sui Ladri e lei scrive articoli su di loro. Il pubblico sta impazzendo per ulteriori notizie sul misterioso gruppo mascherato, quindi perché non lasciare che Ichiko soddisfi la curiosità di molte persone? Inoltre, la fama non dispiace alla squadra. Lei è anche in grado di fornire delle abilità utili come, per esempio, rendere le cose più difficili per la sicurezza durante le rapine nei Palazzi.

Chihaya Mifune

E’ sempre interessante consultare una cartomante e fortunatamente i Ladri Fantasma ne conoscono una molto brava, Chihaya Mifune. Lavorando nel suo modesto ufficio (un tavolo) a Shinjuku, Chihaya userà allegramente i tarocchi per predire il futuro del protagonista. Come può questo essere d’aiuto al team? Passando del tempo con lei, potrà fare delle letture dei tarocchi speciali che possono essere utili per accrescere il tasso di crescita sociale o per rafforzare il legame con un Confidant in particolare.

Yuuki Mishima

Cosa faresti se un compagno di classe scoprisse che tu e i tuoi amici siete in realtà il famigerato gruppo di "criminali" conosciuti come i Ladri Fantasma? Naturalmente lo faresti subito diventare parte della squadra! Yuuki Mishima è un gran conoscitore dei social media che ha scoperto l'alter ego del protagonista e ha deciso naturalmente di lavorare per il gruppo e creare il sito Phantom Thieves Aficionado (noto anche come Phan-Site). Oltre a costruire la phan-base, sarà anche in grado di supportare i Ladri attraverso i fan che aumentano gli EXP guadagnati in battaglia, consentire ai membri di backup di guadagnare EXP e molto altro ancora! Wow, non è proprio Phan-tastico? Ok, la smetto ora.



Persona 5 sarà disponibile in Europa dal 4 aprile 2017 nei formati PlayStation 4 e PlayStation 3.