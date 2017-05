Persona 5: il nuovo trailer crea polemiche in Corea del Sud, Sony si scusa

uscirà il prossimo 8 giugno in Corea del Sud, pubblicato da. Per l'occasione, la compagnia ha caricato un trailer del gioco sul canale YouTube PlayStation Korea, video che ha generato diverse polemiche nel paese.

Nel filmato in questione è possibile vedere la Bandiera del Sole Nascente come logo presente sulle scarpe di Ryuji Sakamoto: il simbolo in questione viene considerato un simbolo fortemente offensivo in Corea del Sud, per questo molti si sono sentiti offesi dalla visione del trailer.

PlayStation Korea si è scusata per l'accaduto e a seguito delle polemiche ha pubblicato una versione modificata del trailer, priva della bandiera citata. Ricordiamo che Persona 5 è già disponibile in Europa e Nord America, su PlayStation 4 e PlayStation 3.