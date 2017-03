Aprile si preannuncia un mese indubbiamente strabordante di uscite di un certo spessore sia su PC che su console. Accanto a giochi attesissimi come, non mancano, infatti, anche produzioni sicuramente più "piccole" ma non per questo meno interessanti.

Tra le tante, citiamo Syberia 3, Little Nightmares, What Remains of Edith Finch, Wonder Boy The Dragon's Trap, The Disney Afternoon Collection e Shakedown Hawaii.

Prima di lasciarvi al nostro video speciale sulle uscite di aprile vi ricordiamo che su Everyeye.it trovate le nuove uscite del mese per PS4/Xbox One e Switch/3DS.