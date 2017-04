Persona 5 per PlayStation 4: Video Recensione del nuovo JRPG di Atlus

In occasione del ventesimo anniversario della serie,porta in Occidente il quinto capitolo canonico di uno dei suoi brand più famosi. Ad otto anni di distanza dal predecessore,raggiunge il catalogo PS4 dimostrandosi non solo un titolo imperdibile per tutti i gli appassionati di JRPG, ma anche uno dei migliori episodi della saga.

Accanto ad un impianto ruolistico molto profondo, trova allora spazio sia un combat system complesso e coinvolgente, sia un’art design con pochi paragoni nell’intero settore. Qualche lieve mancanza di natura tecnica, quindi, non sminuisce affatto la bellezza di un vero e proprio capolavoro, senza ombra di dubbio uno dei migliori JRPG delle ultime stagioni videoludiche. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Persona 5.