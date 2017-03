ha pubblicato di recente un nuovo trailer dedicato a, atteso JRPG in arrivo in Europa su PlayStation 4 e PlayStation 3 il 4 aprile. Il filmato, che trovate riportato in testata, è incentrato su, le due gemelle facenti parte deldel gioco.

I Confidant aiuteranno il giocatore a stringere rapporti con i membri del proprio party e con i cittadini della Tokyo ricreata da Atlus, e vi consentiranno inoltre di sbloccare abilità, perk, bonus ed altri servizi.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Persona 5, già disponibile in Giappone, uscirà in Europa il prossimo 4 aprile su PlayStation 4 e PlayStation 3. Seguendo questo indirizzo, potete visionare un secondo trailer pubblicato nella giornata di ieri.